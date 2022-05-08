Ворог націлився на два міста: у Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому і Таврійському напрямках

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей.
На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів наших Сил оборони. Протягом останньої доби ворог активізував ведення бойових дій.
Про це повідомляє Генеральний штаб України 8 травня.
"Противник намагається здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей. Проводив перегрупування, поповнення втрат, нарощував системи протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення, імовірно з метою активізації бойових дій в районах населених пунктів Сєверодонецьк та Лисичанськ", - розповліи в Генштабі.
Нагадаємо, що на Харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ.
Читайте також:
Кількість людських жертв у Маріуполі може бути набагато більшою за 20 тисяч - Денісова
Дві бригади енергетиків підірвалися на російських мінах у Київській області (фото)
В Канаді офіційно визнали військову агресію Росії проти України геноцидом