Ворог націлився на два міста: у Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому і Таврійському напрямках

Ворог націлився на два міста: у Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому і Таврійському напрямках

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів наших Сил оборони. Протягом останньої доби ворог активізував ведення бойових дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 8 травня.

"Противник намагається здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей. Проводив перегрупування, поповнення втрат, нарощував системи протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення, імовірно з метою активізації бойових дій в районах населених пунктів Сєверодонецьк та Лисичанськ", - розповліи в Генштабі.

Одразу 4 міста Донецької області потрапили під удари ворожих ракет

Нагадаємо, що на Харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ.

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