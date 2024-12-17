Ворог надалі "зрізає" Времівський виступ, що загрожує оточенням ЗСУ – аналітики

Найкритичніша ситуація на сьогодні – навколо села Макарівка.

Російські війська продовжують "зрізати" Времівський виступ у Донецькій області, що загрожує оточенням українських бійців.

Про це повідомили аналітики Deep State.

За інформацією аналітиків, найскладніша ситуація в районі Великої Новосілки зараз на відтинку Макарівка – Благодатне – Сторожове.

"Після захоплення Благодатного противник постійно стягує піхоту в село малими групами, а також продовжує штурмові дії між Сторожовим і Макарівкою, щоб відрізати останнє, адже воно їм ніяк не дається. Окремо прослідковуються спроби заходити в саме Сторожове, щоб там також зайняти позиції і закріпитися", – йдеться в повідомленні Deep State.

Там зазначили, що усі рухи російської армії спрямовані на огортання Великої Новосілки, перекриття логістики і з часом окупації селища.

Аналітики також нагадали, що декілька днів тому українські війська влаштували "накат" на село Новий Комар. Він був успішний, адже окупанти "змогли засісти в селі".

На сьогодні ж найкритичнішою є ситуація навколо Макарівки.

"На сьогодні найбільш критична ситуація розгортається навколо Макарівки, що може стати неприємним наслідком, а її просто продовжують посилювати замість того, щоб вирішувати і виставити значно важливіші пріоритети", – вважають у Deep State.

До слова, раніше військовий журналіст Богдан Мiрошников повідомив, що ворог зумів частково відновити позиції у Новому Комарі. Найнебезпечніша ситуація – у Великій Новосілці, де росіяни намагаються повернути втрачені позиції та просуватися далі.

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