Ворог накопичив багато сил і постійно атакує: військовий про ситуацію на Лиманському напрямку

Також загарбники масово застосовують РСЗВ "Град", ствольну артилерію, авіацію та КАБи.

Російські окупанти проводять постійні атаки на позиції сил оборони на Лиманському напрямку, тому ситуація лишається стабільно важкою.

Про це в етері Еспресо повідомив начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади Максим Білоусов.

Він заявив, що загарбники накопичили значну кількість живої сили і проводять постійні атаки.

"Тут постійно розташовані приблизно дві дивізії РФ. Піхотні штурми не припиняються, вони тривають цілодобово. Ворог намагається зібрати якомога більше піхоти поруч з нашими позиціями, а потім більшою кількістю сил починає штурмувати наші вогневі точки. Масованих механізованих штурмів ми зараз не спостерігаємо, але іноді противник використовує БМП та танки", - повідомив Білоусов.

Крім того, військовий розповів, що ворог продовжує активно використовувати артилерію та авіацію для обстрілів позицій сил ЗСУ. Росіяни масово застосовують РСЗВ "Град", ствольну артилерію, авіацію та КАБи.

"Якщо ще два-три тижні тому була певна пауза, то зараз ворог поновив використання зброї та активно атакує. Нам складно, але ми тримаємо стрій, відбиваємо ворожі атаки, які не слабшають", - додав він.

Раніше повідомлялося, що армія РФ відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту.

Ми раніше інформували, що окупанти намагаються оточити ЗСУ на Донеччині.

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