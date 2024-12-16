"Ворог накопичив величезну кількість сил та засобів, щоб прорватися до Покровська": деталі від ЗСУ

Концентрація сил і засобів свідчить про поставлене окупантам завдання – якнайшвидше прорватися до Покровська.

На Покровському напрямку ворог накопичив велику кількість сил та засобів, щоб прорватися до самого міста. А саме, противник сконцентрував там 150 тис. особового складу, певну кількість бронетехніки та авіації.

Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Еспресо" 16 грудня.

"Якщо дивитися на Покровський напрямок точково або з огляду на теперішні події, то виглядає, що ворог там накопичив величезну кількість сил та засобів, щоб прорватися до Покровська. Противник сконцентрував 150 тис. особового складу, також певну кількість бронетехніки та авіації, що свідчить про завдання – прорватися якнайшвидше до Покровська", - сказав Тимочко.

За його словами, інтенсивність наступальних дій окупантів як на Курахівському, так і на Времіївському напрямках тотожна. І свідчить це про серйозність, напруженість ситуації та про тактичні успіхи російських військ.

Із посиланням на дані британської розвідки, Тимочко нагадав, що протягом боїв за Покровськ, ще на підступах до міста, армія РФ втратила 150 тис. вбитими. Ба більше, противник втрачає і техніку, а саме 1800 танків, БМП та інших броньованих машин.

"Також загарбник міг такими силами на оперативному рівні зламати нашу оборону, створити якісь масштабні оточення наших Збройних сил, тобто дати набагато більший результат. Таким чином в оперативному та стратегічному плані на нинішньому етапі противник там програє. Я говорю конкретними цифрами на підставі тих результатів, яких досягнув зараз окупант", - підкреслили у ЗСУ.

Тимочко додав, що для російських військ Покровськ – політична ціль, тому вони будуть продовжувати наступати, застосовуючи свою "повзучу" тактику.

Нагадаємо, стало відомо, що ЗСУ відкинули росіян поблизу села Піщане Покровського району. У самому Покровську ворожих ДРГ станом на 16 грудня немає.

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