Ворог накопичує ракети для "підступніших намірів": у Повітряних силах попередили про нові удари РФ

Російські окупанти у червні 2023 року зменшили кількість ракетних ударів по Україні, що може свідчити про те, що ворог збирає ресурси для нової атаки.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у РФ. Серйозний удар стався у них на внутрішньополітичній арені, тому вони, можливо, оговтуються... Зараз на карті повітряні тривоги – це пов’язано з тактичною авіацією, багато літаків атакують Україну. Це вони роблять щодняµ, - зауважив речник.

Він зазначив, що на фронті в останні місяці ворог щодня застосовує керовані авіабомби.

Нагадаємо, Юрій Ігнат розповів, скільки літаків F-16 треба Україні для захисту неба.

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