Ворог накрив "Градами" житловий масив із багатоповерхівками в передмісті столиці

Посічені автівки, розбиті вікна та вигоріла вщент квартира - такі наслідки обстрілу.

Обстріл із «Градів» житлового району в передмісті столиці. Напередодні, близько одинацятої ночі, російські окупанти поцілили в багатоповерхівки з реактивної системи залпового вогню. У чотирьох будинках снаряди повністю зруйнували квартири, у багатьох помешканях вибиті шибки й посічені скалками меблі. Уже відомо про одного загиблого, кількість потерпілих уточнюють.

Про це йдеться в ТСН.

Посічені автівки, розбиті вікна та вигоріла вщент квартира на горішньому поверсі. Це наслідки нічного обстрілу російських військ. Поки газовики перевіяють вцілілі труби, жителька сусіднього будинку допомагає збирати скло. «На жаль, було два поранених, один з них, який потім помер в лікарні. Пенсіонер силових структур в момент обстрілу був на балконі», - розповідають військові.

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Василь мешкає в будинку навпроти. Він тільки повернувся із Закарпаття, провідував дітей. Те, що перша ніч після дороги і через російських окупантів знову без сну. «Немає слів - ні логіки, ні совісті, ніякого людського почуття», - каже чоловік.

В квартирі Олександра вцілілих вікон після нічного бомбардування вже немає. Доньок, які в момент обстрілу спали в дитячій, дивом не зачепило битим склом. Знизу під його квартирою бар, в якому ховаються від обстрілів мешканці тутешніх будинків. Всередині посічені осколками від снарядів меблі.

Власник японського кафе перекриватиме вибиті шибки дерев’яними дошками. До того, заклав вікна мішками з рисом, але ударної хвилі вони не витримали. Снаряд влучив за кілька метрів звідси. «Імпровізоване загородження зі стільців утворили мешканці будинку, аби автівки не потрапляли у місце влучання снаряду. Сам боєприпас вже вилучили фахівці», - кажуть свідки

Російські окупанти обстріляли житловий район у передмісті Києва

«Уламок це залишки ракети від Граду. Сюди били цілеспрямовано по цільним об’єктам населенню», - додає ексспікер Дмитро Разумков.

Він показує уламки від снарядів, якими атакували житловий квартал російські окупанти. Колишній спікер живе неподалік.

Військові ж з правоохоронцями нарахували мінімум з десяток прильотів важких 122 – двох міліметрових реактивних снарядів залпового вогню "Град", які трощили усе довкола.

Поки волонтери роздають плівку, аби закрити вікна, а чоловіки ріжуть фанеру, у районі знову повітряна тривога.

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