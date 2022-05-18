"Ворог намагався проводити контратаки": в Генштабі повідомили, що відбувається на Харківському напрямку

У середу, 18 травня, на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів військ ЗСУ.
Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 18 травня.
За результатами наступу українські військові звільнили населений пункт Дементіївка.
Також у Генштабі додали, що противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають.
Нагадаємо, що ввечері у середу, 18 травня, російські війська відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району Сумської області.
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