"Ворог намагався проводити контратаки": в Генштабі повідомили, що відбувається на Харківському напрямку

"Ворог намагався проводити контратаки": в Генштабі повідомили, що відбувається на Харківському напрямку

У середу, 18 травня, на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів військ ЗСУ.

Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 18 травня.

За результатами наступу українські військові звільнили населений пункт Дементіївка.

Також у Генштабі додали, що противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають.

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Нагадаємо, що ввечері у середу, 18 травня, російські війська відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району Сумської області.