Ворог намагався взяти Харків штурмом, але його відкинули за попередні позиції: яка ситуація в області

Ворог намагався взяти Харків штурмом, але його відкинули за попередні позиції: яка ситуація в області

Українські військові збили над містом черговий ворожий літак.

Намагалися взяти Харків штурмом, але зазнали ганебної поразки. Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов заявляє, що ворога відкинули за його попередні позиції. За що він мститься черговими обстрілами.

Про ситуацію на Харківщині докладніше розповіла кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова.

Штурм Харкова провалився. Наші військові розгромили росіян ще на підступах до міста, а потім відкинули ще далі за їхні попередні позиції. А ще збили черговий ворожий літак, який тримав курс на Харків. За це росіяни почали мститися, розстрілюючи Харківщину градами та ураганами.

За добу по місту поцілили 65 снарядів. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявляє, що окупанти руйнують Харків за прямою вказівкою Путіна. Дістається і іншим містам та селищам. У Золочіві росіяни зруйнували будинок. Люди вибігли з укриттів, аби загасити пожежу. І в цей час у двір поцілила ще одна ворожа ракета. Загинули 5 мирних жителів, ще троє - у лікарні.

Вдалось врятуватися і поселенцям Оскільського психоневрологічного інтернату на Ізюмщині, який напередодні практично знищили росіяни. 300 людей до евакуації кілька днів жили в укритті без світла, опалення, води та зв’язку.

Сам Ізюм і далі в облозі ворога. Звідти вдалося двічі вивезти під обстрілами людей. Ті, хто лишилися - живуть у підвалах без їжі та ліків. В укриттях і тисячі харків’ян, оселі яких зруйнували росіяни.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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