"Ворог намагається атакувати в лоб": військові повідомили про загострення на фронті на Харківщині

На півночі Харківщини ситуація на полі бою напружена.

На півночі Харківщини, зокрема, в операційній зоні ОТУ "Харків" обстановка залишається складною, напруженою та має ознаки загострення.

Про це 1 серпня в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев.

За його інформацією, у Вовчанську ворог здійснює внутрішню ротацію штурмових груп, готує до штурму особовий склад 4-ї добровольчої штурмової бригади. Зараз у місті тривають вуличні бої.

"Ворог намагається атакувати в лоб у центрі, а також просуватися флангами", — повідомив Віталій Саранцев.

Що відбувається у фронтових селах

За словами речника, у районі села Тихе Вовчанської громади відмічено заведення на передові позиції штурмових груп 1-ї штурмової роти 83-ї окремої десантно-штурмової бригади супротивника.

Поблизу села Стариця Вовчанської громади росіяни переміщують особовий склад із метою поповнення поточного некомплекту.

"Зокрема розпочав підготовку до переміщення з тимчасово окупованої території Луганщини підрозділів 22-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу ЗС РФ", — повідомив Віталій Саранцев.

У районі села Глибоке Харківського району супротивник провів евакуаційні заходи, зміцнює оборону, здійснює мінування на можливих напрямках просування Сил оборони, проводить розвідку маршрутів висування та готується до штурмових дій.

У районі села Сотницький Козачок Золочівської громади на території РФ ворог посилює пости бойової охорони, нарощує систему зв’язку та управління, збільшує застосування розвідувальних БпЛА.

Також відомо, що противник здійснює внутрішню ротацію, нарощує військову присутність у прикордонних районах, намагається проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли Сил оборони як із захоплених рубежів, так і з території РФ, нарощує системи управління та зв’язку на окремих локаціях і на власній території.

Сили оборони водночас залучають додаткові підрозділи і забезпечують їх боєприпасами та дронами.

Тим часом ворог окупував Веселе на Донеччині. Аналітики DeepState заявили, що окупанти там досягають успіхів.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив раніше, що на всіх напрямках наступу ворога тривають бої різної інтенсивності. Позиції переходять "із рук в руки" кілька разів на добу. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось.

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