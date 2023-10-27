"Ворог намагається оточити та змусити відступити": в ЗСУ оцінили ситуацію у Вугледарі

Російські окупанти розуміють важливість Вугледара, тому намагаються різними методами оточити цей плацдарм і змусити наші Сили оборони відступити.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, попри це, українські військові продовжують тримати позиції.

Бої у Вугледарі

"Ворог розуміє, що від Вугледара до Волновахи - 30 км. Волноваха є зараз важливим логістичним вузлом для росіян, тому вони намагаються оточити цей плацдарм", - повідомив військовослужбовець ЗСУ.

Наразі важкі бої тривають на півдні від міста.

"Окупанти останнім часом намагалися просуватися на північний схід. Оскільки з півдня у них не виходить підібратися до Вугледара, вони спробували просуватися в бік Новомихайлівки, але й там зазнали значних втрат, якихось великих просувань у них немає", - розповів військовослужбовець.

Крім того, активні дії на напрямку від Великої Новосілки.

"Підрозділи ЗСУ намагаються здійснювати дії, що дозволять просуватися на південь, завдають вогневого ураження по російських окупантах у Приютному, Завітному Бажанні, Новодонецькому", - зазначив Войтко.

Зокрема, він порівняв бої за Вугледар із ситуацією в Авдіївці.

"Перша фаза цих боїв схожа. Масований штурм був на Вугледарі, і зараз ми його бачили. Але на Вугледарі, хоч ситуація була складна, але легше було тим, що не спостерігалося просування ворога з флангів", - написав він.

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