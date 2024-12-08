Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог намагається оточити Торецьк: ЗСУ повідомили про ситуацію

Дата публікації
Перегляди
1210
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Ворог намагається оточити Торецьк: ЗСУ повідомили про ситуацію

Росія перетворює Торецькна руїну / Фото: 32 ОМБр

У Торецьку точаться інтенсивні бої.

Російські війська заходять у Торецьк невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат.

Про це повідомив заступник начальника штабу 49 окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" Михайло Стойкевич під час ефіру телемарафону 8 грудня.

Ворог використовує всі доступні види зброї, зокрема артилерію та кориговані авіаційні бомби (КАБ), незважаючи на ризик для власних бійців.

Відомо, що ворог не евакуює власних поранених. Оточити Торецьк окупантам не вдається.

"Станом на зараз, загроза оточення міста відсутня. Попри складність умов, українські підрозділи утримують перевагу та ефективно протидіють агресору", - сказав він.

ЗСУ активно використовують FPV-дрони для нічних атак, що оснащені системами спостереження, адаптованими до умов темряви.

"Підрозділи ефективно знищують ворожі групи, які намагаються проникати у місто, ховаючи їх під уламками споруд", - сказав Михайло Стойкевич.

Російські сили розвивають БпЛА на оптоволокні, що складно придушити засобами радіоелектронної боротьби. Обидві сторони стикаються з труднощами у використанні безпілотників через дощі та обмороження, що знижує ефективність техніки.

Нагадаємо, ситуація у Торецьку дуже складна. Ворог штурмує місто та стирає його артилерією й авіацією. ЗСУ ліквідовують до сотні окупантів щодня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація