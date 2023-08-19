"Ворог намагається потужно відбиватися": Череватий про бої на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують тиснути на ворога та утримувати ініціативу. Окупанти намагаються потужно відбивати атаки ЗСУ, у першу чергу використовуючи артилерію, за цю добу – 578 обстрілів, 10 авіанальотів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Загалом відбулося 11 боєзіткнень, в яких ми знищили 75 окупантів, 152 зазнали поранень, трьох взяли полон", - розповів він.

За словами Череватого, військові ЗСУ також знищили два ворожі бронеавтомобілі, бойову машину піхоти, бойову машину десанту, самохідну артилерійську установку "Гіацинт", радянський самохідний міномет калібру 240 мм "Тюльпан", гаубицю Д-30, склад боєприпасів, склад із пально-мастильними матеріалами.

Він також додав, що українські захисники знищили радіолокаційну станцію "Зоопарк" та два російські безпілотники.

Нагадаємо, на Житомирщині РФ "шахедами" завдала удару по об'єкту інфраструктури.

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