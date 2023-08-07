"Ворог намагається повернути втрачені позиції": Маляр про найгарячіший напрямок на фронті

Ганна Маляр розповіла, де точилися запеклі бої на фронті за тиждень.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що протягом минулого тижня окупаційна армія РФ намагалася повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

"На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Йому цього не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке", - розповіла вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "МАЛЯР: Обстановка на Сході та Півдні вкрай напружена! Ворог відчутно збільшив обстріли!"

У Харківській області окупанти намагалися повернути позиції, які вони втратилиі ще минулої осені.

"У них такий план. Вони хочуть у Харківській області повертати території, які втратили", - додала заступниця міністра.

За словами Маляр, протягом минулого тижня обстановка була вкрай складною та напруженою – як на сході, так і на півдні.

"Ворог для себе обрав основним напрямком саме схід. Наступ там триває ще від січня цього року по декількох напрямках. Це Лиманський, Куп'янський, Авдіївський, Мар'їнський і Бахмутський напрямок. Весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій", - резюмувала вона.

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, відбулось 50 бойових зіткнень.

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