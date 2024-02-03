Ворог намагається прорвати оборону на Бахмутському напрямку: яка ціль окупантів — речник Сил оборони

Російська окупаційна армія продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення.

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються пробити лінії оборони українських захисників у напрямку населеного пункту Часів Яр.

Про це в суботу, 3 лютого, в ефірі національного телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Ілля Євлаш.

За його словами, на Бахмутському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ 415 разів.

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“Ворог продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення. Зокрема на Бахмутському напрямку однією із ключових цілей залишається пробиття нашої лінії оборони в напрямку населеного пункту Часів Яр”, - повідомив Євлаш.

Під час ворожих атак українські захисники ліквідували сотню окупантів, а також 48 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Ворог активно атакує також на Лимано-Куп’янському напрямку, де за минулу добу 11 разів українським воїнам довелося відбивати атаки. Окупанти 574 рази обстріляли позиції Сил оборони, 5 разів ворог застосовував авіацію.

Ілля Євлаш повідомив, що на цьому напрямку вдалося ліквідувати 111 окупантів, а також знищити 11 одиниць озброєння військової техніки ворога. “Також п'ять укриттів злетіли у повітря разом з окупантами”, - додав він.

Загалом на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках Сили оборони за минулу добу знищили понад 200 окупантів та близько 60 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Нагадаємо, голова української військової розвідки Кирило Буданов припустив, що новий контрнаступ ЗСУ розпочнеться навесні 2024 року.

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