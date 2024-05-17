Наступ росіян на Харківщині: де точаться запеклі бої

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Російські війська надалі намагаються прорвати оборону українських військ на напрямку Шебекіно-Вовчанськ.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Українські війська на Харківщині відбили вісім ворожих атак у районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ.

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Окупанти продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно-Вовчанськ. Ситуація в самому Вовчанську є контрольованою.

Водночас на Купʼянському напрямку Сили оборони України успішно відбили шість ворожих атак. В окремих районах українські війська проводять заходи з покращення тактичного положення.

Синєгубов зазначив, що ще один бій триває на напрямку Крохмальне-Берестове. За словами голови ОВА, ситуація контрольована.

Нагадаємо, як повідомили в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на Харківщині поблизу Липців та Вовчанська. Водночас Сили оборони України витіснили ворога із позицій біля Кислівки під Куп'янськом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Запеклі бої за Харківщину! Росіяни беруть у полон цивільних, вже відомо про випадок розстрілу!

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