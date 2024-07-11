Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, ситуація важка - голова Куп'янської МВА

Ворог тисне з напрямків Синьківки, Піщаного та Петропавлівки.
Ситуація на Куп'янському напрямку - тяжка. Ворог прагне прорвати оборону ЗСУ та вийти на лівий берег річки Оскіл.
Про це повідомив голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог не припиняє атаки й прагне прорвати оборону, щоб досягти визначених командуванням рубежів - це лівий берег річки Оскіл. Ворог тисне з напрямків Синьківки, Піщаного та Петропавлівки, кидаючи великі сили. Відкриття фронту у Вовчанську та Липцях дещо відтягнуло певні сили ворога з Куп'янського напрямку", - зауважив він.
Він додав, що українські військові героїчно тримаються, дають відсіч і знищують ворога, його живу силу та техніку.
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