Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, ситуація важка - голова Куп'янської МВА

Ворог тисне з напрямків Синьківки, Піщаного та Петропавлівки.

Ситуація на Куп'янському напрямку - тяжка. Ворог прагне прорвати оборону ЗСУ та вийти на лівий берег річки Оскіл.

Про це повідомив голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог не припиняє атаки й прагне прорвати оборону, щоб досягти визначених командуванням рубежів - це лівий берег річки Оскіл. Ворог тисне з напрямків Синьківки, Піщаного та Петропавлівки, кидаючи великі сили. Відкриття фронту у Вовчанську та Липцях дещо відтягнуло певні сили ворога з Куп'янського напрямку", - зауважив він.

Він додав, що українські військові героїчно тримаються, дають відсіч і знищують ворога, його живу силу та техніку.

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