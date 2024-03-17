Ворог намагається прорвати українську оборону на деяких напрямках - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснено 2 штурми позицій наших військ.

Втрати ворога

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

Раніше повідомлялося про нічну атаку по Україні. Більше про це читайте у новині.

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