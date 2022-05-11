Ворог намагається прорватись у селі Тернове, яке розташоване на межі трьох областей

Одна з надскладних ділянок фронту – це територія між Донецькою, Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Саме там ворог планує прорив, тому навіть спокійно пройти вже завдання, йдеться в ТСН.

У фронтове село Тернове журналістів спочатку відмовляються навіть везти – кажуть, бо не впевнені, що зможуть туди доїхати. Головна умова тут – ховатися і рухатися швидко.

Командир на псевдо «Тренер» попереджає, у повітрі ворожий "Орлан" - безпілотний авіаційний комплекс.

«Тренер» у мирному житті - депутат Павлоградської міськради, але знав, що буде війна і готувався. Село Тернове, каже, стратегічна ділянка. «Ця ділянка буде їм забезпечувати боковий удар, якщо вони сюда зайдуть, і будуть відрізати Донецьку, Луганську область по адміністративним кордонам», - каже командир.

Ворог хоче прорватися саме тут, а отже і не жаліє тут нічого. Одне з місць, яке дуже сильно обстріляли, це церква

«Я їхньої логіки взагалі не розумію, в них немає напевно конкретної тактики, вони просто знищують все – церква це гарний орієнтир, вона на карті нанесена і по ній легко стріляти» - пояснює військовий.

Сліди від вирв тут буквально на кожному кроці. Зруйнували тут ы школу, та бійці кажуть, тут залишилась лише одна дитина, яка навіть не може вийти із погребу.

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