Ворог намагається прорватися у житловий сектор: військовий експерт – про ситуацію в Авдіївці

Окупанти використовують тактику мобільних груп, коли з промзони намагаються прорватися у приватний житловий сектор Авдіївки. Наразі бої точаться на рівні вулиці Колосова та садового товариства "Виноградники".

Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері "Еспресо".

"Ситуація в Авдіївці напружена. Окупанти намагаються продавити оборону ЗСУ одночасно по декількох напрямках. Атаки ведуться з району населеного пункту Степове. Протягом останнього тижня в районі Степового були тактичні успіхи ЗСУ і нам вдалося значно покращити позиції, натомість противник атакує як на східних околицях цього населеного пункту, так і завдаються удари з трьох напрямків. Основні завдання окупаційних військ – прорив до населеного пункту Бердичі та вихід на локації ЗСУ в районі Ласточкиного. Ситуація складна", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, окупанти встановили контроль над промзоною. Наразі ними використовується тактика мобільних груп, коли з промзони загарбники намагаються прорватися у приватний житловий сектор Авдіївки. Знову таки використовується тактика ПВК "Вагнер", тобто діють групи кількістю 8-15 осіб, які за рахунок чисельної переваги звужують лінію фронту і створюють можливості для прориву укріплень позицій ЗСУ на окремих ділянках фронту.

"Наразі бої точаться на рівні вулиці Колосова та садового товариства "Виноградники". Важка ситуація в районі Авдіївського коксохіму, але ця територія повністю під контролем ЗСУ. Були спроби окупантів активізувати дії з залученням важкої бронетехніки в районі териконів та очисних споруд. Однак на лінії бойового зіткнення змін не відбулося. Також у районі Водяного ворог намагався штурмувати зеленку у бік 9-го кварталу, це житловий район Авдіївки. Знову ж таки тактичних просувань не було. Аналогічна ситуація в районі Опитного – без зміни лінії бойового зіткнення", - зауважив Дмитро Снєгирьов.

Снєгирьов резюмував, що основне завдання окупантів в районі Авдіївки – спроба створити оперативне оточення ЗСУ, встановити безпосередній контроль над локаціями. Однак зараз ширина коридору від 6 до 6,5 км, що дозволяє ЗСУ проводити підвезення БК, вивезення поранених та проведення ротації особового складу. Тобто говорити, що противнику вдалося встановити контроль над нашими локаціями немає жодних підстав.

Нагадаємо, генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж висловив думку, що російські війська не змогли залучити усі можливості для просування на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Перспектив захопити Авдіївку в окупантів немає.

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