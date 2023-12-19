Ворог намагається просуватися в бік Часового Яру – командування Сухопутних військ ЗСУ

Російські окупанти застосували 19 дронів-камікадзе та здійснили 344 обстріли українських позицій лише за добу.

Ворог тиснета намагається просуватися в бік Часового Яру. Підрозділи штрафників росіян Z та V штурмують позиції ЗСУ.

Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог намагається просуватися в бік Часового Яру, українські військові на цьому напрямку утримують активну оборону.

Минулої доби на напрямку було відбито 6 ворожих атак.

Противник намагається наступати у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

"На Бахмутському напрямку ворог намагається тиснути. Бачимо присутність підрозділів російських десантників, підрозділи морської піхоти, штурмові підрозділи Z і V, які сформовані з колишніх ув'язнених", – сказав він.

Також, за його словами, українські захисники за минулу добу на цьому напрямку знищили 135 російських окупантів та 27 одиниць військової техніки.

Загалом на Бахмутському напрямку українські бійці відбили 17 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

Нагадаємо, українські військові експерти повідомляють, що росіяни зазнають "велетенських" втрат, але кидають у бої новобранців. РФ має великі резерви, аби надалі вести інтенсивні наступальні дії на фронті.

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