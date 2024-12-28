Ворог намагається штурмувати острови: Братчук про ситуацію на Херсонському напрямку

На Херсонському напрямку ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Минулої доби ворог тричі штурмував острови в гирлі Дніпра, зокрема Козацький та Великий Потьомкінський.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в коментарі 24 Каналу.

За його словами, ворог активно намагається створити враження підготовки до масштабного наступу на Херсонському та Запорізькому напрямку, але насправді жодних значних змін на фронті не відбувається. Росіяни інформаційно намагаються підвищити напругу, видаючи окремі рухи за початок незрозумілого "великого" наступу.

Військовий запевнив, що ознак формування ударних підрозділів або накопичення ресурсів для форсування Дніпра наразі не зафіксовано.

"Знаємо ресурсність ворога та його плани. Нині головна мета противника незмінна – зайти на острови. Тут ворог, до речі, теж масштабує свої можливості, розповідаючи в інформаційному просторі про закріплення на деяких островах", - зазначив Братчук.

Окупанти намагаються через штурмові та диверсійно-розвідувальні групи потрапити в острівну зону і закріпитися там, щоб мати змогу просуватися далі. Проте, ці острови перебувають під надійним вогневим контролем Сил оборони. За словами Братчука, постійно ведеться контрбатарейна боротьба, наші артилерійські удари наносяться на випередження. Вони знищують ворожі пункти управління, бліндажі та позиції.

"Зараз не літній місяць, немає зеленки, тому FPV-дрони й артилерія активно працюватиме. У противника небагато шансів. Це квиток в один бік. Навіть на концерт Кобзона не всі встигають доїхати, хіба що доїжджатимуть на концерт до херсонських раків", - зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Він підкреслив, що закріплення росіян на цих маленьких островах не має сенсу, оскільки транспортувати туди техніку чи артилерію неможливо.

Нагадаємо, Сирський назвав втрати армії РФ за 2024 рік.

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