Ворог намагається вести бойові дії: у Генштабі розповіли про ситуацію на Південнобузькому та Бессарабському напрямках

Ворог намагається вести бойові дії: у Генштабі розповіли про ситуацію на Південнобузькому та Бессарабському напрямках

Окупанти на Південнобузькому та Бессарабському напрямках розгорнули збірні пункти пошкоджених машин та пункти ремонту і відновлення техніки.

На Південнобузькому та Бессарабському напрямках противник наявним комплектом сил намагається вести бойові дії з метою покращення свого тактичного положення.

Про це у п'ятницю, 29 квітня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Продовжує здійснювати перегрупування, нарощує систему вогневого ураження, вдосконалює інженерне обладнання позицій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках нарощення системи матеріально-технічного забезпечення військ окупанти розгорнули збірні пункти пошкоджених машин та пункти ремонту і відновлення техніки.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують наступати у Донецькій та Луганській областях. Ворог перекидає свої війська та намагається встановити контроль над кількома населеними пунктами.

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