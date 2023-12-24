Ворог намагається вибити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра — Генштаб

Ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Протягом доби 24 грудня здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 24 грудня.

Українські підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два артилерійських засоби та пункт управління противника.

Зведення Генерального штабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Що відбувається на напрямках фронту

Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних районах, обстрілює населені пункти з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Ямполівки та Торського Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 - в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Мар'їнка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області.

Нагадаємо, ситуація в Авдіївці змінюється не по днях, а по годинах. Ворог тисне, штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі.

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