Ворог намагається витіснити ЗСУ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки - Луганська ОВА

Російські окупанти ведуть штурмові дії, закріплюються в центрі Сєвєродонецька, а також намагаються витіснити підрозділи українських військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки.

Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового. У Лисичанську росіяни відкрили вогонь по заводу "Пролетарій", у Сєвєродонецьку поцілили в об’єднання "Азот".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"О 18:55 (31 травня) вони (ред. - російські окупанти) з літака атакували об'єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську – зафіксовані пошкодження декількох приміщень. Продовжується цинічне знищення житлового фонду", - зазначив він та додав, що штурмові дії 31 травня окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста.

Гайдай також наголосив, що у Гірському росіянами зруйновано щонайменше шість будинків і місцева школа мистецтв, у Врубівці – шість будинків, у Новоіванівці – п’ять, у Сєвєродонецьку – чотири, у Лисичанську – три, у Миколаївці – два.

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Водночас за минулу добу було відбито дев'ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 98-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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