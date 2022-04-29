Ворог намагається впровадити сценарій 2014 року: Маляр розповіла про ситуацію на тимчасово окупованих територіях

За словами заступниці міністра оборони, цими територіями займаються Сили спеціальних операцій і свою роботу вони там роблять.

На тимчасово окупованих територіях ворог намагається впровадити сценарій 2014 року. Але люди змінились і не хочуть жити в окупації. Місцеві чинять потужний супротив.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"На територіях, зайнятих ворогом, вони (окупанти – ред.) намагаються закріпитися, впровадити той сценарій, який вони впроваджували у 2014 році. У нас є інформація, що вони готують ті свої псевдореферендуми, що вони намагаються поставити там свою владу, ввести там карбованець, ще щось. Але зараз їм це набагато складніше вдається, ніж в 2014 році, попри те, що знаходяться, на жаль, поодинокі зрадники. І є цей факт. І водночас більшість не готові жити в окупації і потужно чинять супротив…", - наголосила вона.

Маляр додала, що тимчасово окупованими територіями займаються Сили спеціальних операцій і свою роботу вони там роблять.

"У цій ситуації я розумію, що дуже хочеться запитати, мабуть, в мене, що ми (Міністерство оборони України – ред.) для цього робимо. Ви повинні знати, що більшість цієї інформації є засекреченою, але, відповідно до закону, в нас є Сили спеціальних операцій, підрозділи яких, в тому числі, мають право, вірніше, повинні реалізовувати саме цю частину роботи стосовно тих територій, які зараз тимчасово зайняті. І повірте, вони свою роботу там роблять", - резюмувала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, у Запорізькій області спостерігається активізація бойових дій з боку росіян.

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