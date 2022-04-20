Ворог намагається встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями – Генштаб

Ворог намагається встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями – Генштаб

Для того, аби досягти своїх цілей, ворог завдає авіаційних ударів по цивільних та військових об'єктах.

Російські окупанти намагаються продовжити наступ на сході України, аби встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Для того, аби досягнути своїх цілей, російські окупанти завдають авіаударів по військових та цивільних об'єктах, а також ведуть повітряну розвідку.

"Ворог намагається продовжувати наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки. Завдає систематичних авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах, зокрема застосовує літаки дальньої авіації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 20 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 20,9 тисячі осіб.

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