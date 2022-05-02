Ворог намагається встановити повний контроль над Рубіжним і Попасною - Генштаб ЗСУ

Ворог намагається встановити повний контроль над Рубіжним і Попасною - Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку окупанти не змінюють тактику.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджено на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна.

Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

Керівництво додало, що окупанти намагються також просуватися у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ.

Така сама напружена обстановка залишається на Бесарабському напрямку. У Придністровському регіоні Республіки Молдова противник продовжує розповсюджувати провокативні повідомлення про посилення загрози населенню.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗС України розповіли, Росія не полишає спроб вийти на кордони Херсонської області.

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