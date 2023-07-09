"Ворог намагається втриматися на зайнятих позиціях": як йде контрнаступ ЗСУ на півдні

Українські війська влучно знищили спостережний пункт ворога на одному з островів дельти Дніпра.

Контрнаступ Сил оборони на півдні триває, українські війська продовжують контрбатарейну боротьбу.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь" у неділю, 9 липня.

"Обстановка в зоні відповідальності залишається складною. Продовжуємо контрбатарейну боротьбу. Ворог намагається втриматися на зайнятих позиціях, щоб не допустити просування Сил оборони", - йдеться у дописі.

Зазначається, що протягом цієї доби до 60 зменшилась кількість артилерійських обстрілів противника по позиціях ЗСУ, втім, по мирних населених пунктах випущено близько 360 снарядів.

В рамках виконання вогневих завдань українськими ракетно-артилерійськими підрозділами у зоні відповідальності "Південь" за добу зменшено вороже військо на:

37 окупантів,

2 крупнокаліберні гармати типу "Гіацинт" і "Мста-Б",

2 човни,

самохідну вогньову установку ЗРК “Бук”,

станцію радіоелектронної боротьби,

5 одиниць авто-бронетехніки.

Окрім того, влучно знищено спостережний пункт на одному з островів дельти Дніпра.

Нагадаємо, ситуація на півдні України залишається складною. Про це вранці 9 липня розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк. Попри те, що окупанти зменшили інтенсивність обстрілів, утім, використовують керовані боєприпаси.

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