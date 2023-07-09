Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Ворог намагається втриматися на зайнятих позиціях": як йде контрнаступ ЗСУ на півдні

Дата публікації
Перегляди
774
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ворог намагається втриматися на зайнятих позиціях": як йде контрнаступ ЗСУ на півдні

Фото: Associated Press

Українські війська влучно знищили спостережний пункт ворога на одному з островів дельти Дніпра.

Контрнаступ Сил оборони на півдні триває, українські війська продовжують контрбатарейну боротьбу. 

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь" у неділю, 9 липня. 

"Обстановка в зоні відповідальності залишається складною. Продовжуємо контрбатарейну боротьбу. Ворог намагається втриматися на зайнятих позиціях, щоб не допустити просування Сил оборони", - йдеться у дописі. 

Зазначається, що протягом цієї доби до 60 зменшилась кількість артилерійських обстрілів противника по позиціях ЗСУ, втім, по мирних населених пунктах випущено близько 360 снарядів.

В рамках виконання вогневих завдань українськими ракетно-артилерійськими підрозділами у зоні відповідальності "Південь" за добу зменшено вороже військо на:

  • 37 окупантів,
  • 2 крупнокаліберні гармати типу "Гіацинт" і "Мста-Б",
  • 2 човни,
  • самохідну вогньову установку ЗРК “Бук”,
  • станцію радіоелектронної боротьби, 
  • 5 одиниць авто-бронетехніки.

Окрім того, влучно знищено спостережний пункт на одному з островів дельти Дніпра.

Нагадаємо, ситуація на півдні України залишається складною. Про це вранці 9 липня розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк. Попри те, що окупанти зменшили інтенсивність обстрілів, утім, використовують керовані боєприпаси.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
774
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація