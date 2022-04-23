Ворог намагається взяти під контроль Попасну, Рубіжне та готується наступати на Сєверодонецьк – Генштаб

Ворог намагається взяти під контроль Попасну, Рубіжне та готується наступати на Сєверодонецьк – Генштаб

Російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова, а також здійснюють артилерійські обстріли позицій українських підрозділів та цивільної інфраструктури в районі Чугуєва, Коробочкіного та Довгенького.

Тим часом, на Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу 23 квітня.

У повідомленні йдеться, що в районі Мар'їнки та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, здійснювали поодинокі обстріли українських підрозділів зі ствольної артилерії.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю. Зазначається, що ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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