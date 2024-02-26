Ворог намагається з трьох напрямків штурмувати Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкиного – ОСУВ "Таврія"

Військові ЗСУ докладають максимум зусиль, щоб знищувати окупантів, які наступають збільшеними штурмовими групами, маючи перевагу в авіації та артилерії.

Росія продовжує спроби наступу у напрямку села Орлівка з трьох напрямків, але не має успіху. Авіація і артилерія РФ перетворюють фортифікації та села на руїни, тому ЗСУ змушені деколи відходити

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 26 лютого.

"Сили оборони, дійсно, здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу, там такий каскад невеликих водосховищ, і це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне її вирівнювання. Противник продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Орлівка, він веде їх з трьох напрямків, але вони не мають успіху", – сказав Лиховій.

За словами речника ОСУВ "Таврія", українські військові докладають максимум зусиль, щоб знищувати окупантів, які наступають збільшеними штурмовими групами, не шкодуючи свого "гарматного м'яса", маючи перевагу в авіації та артилерії".

Лиховій зазначив, що на Авдіївському напрямку російська авіація і артилерія перетворюють фортифікаційні споруди та населені пункти на руїни, тому іноді Сили оборони змушені відходити.

Речник ОСУВ "Таврія" також розповів, що росіяни скидають керовані авіабомби зі значної відстані від лінії розмежування, де ворожі літаки недосяжні для української ППО.

"А оскільки бойова частина цих бомб дуже велика – 250 кг, 500 кг чи 1000 кг, то руйнівна здатність їх дуже велика, вони перетворюють фортифікації, населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися. Тому наші підрозділи змушені подекуди відходити з займаних позицій. Але я наголошую, що лінія бойового зіткнення залишається динамічною, здійснюється певний маневр на позиції, які більш захищені", – пояснив він.

За словами Лиховія, після того, як російська авіація й артилерія "знищили все, що попереду", у зруйновані населені пункти заходять їхні штурмові групи, але із захоплених сіл або позицій їх часто вибивають Сили оборони.

"Там (на Запорізькому напрямку – ред.) відкрита місцевість і ворог так само наступає малими штурмовими групами, але поступово збільшує їх чисельність, використовуючи бронетехніку, із закиданням десанту в межі того самого Роботиного. Але на тлі Авдіївського і Мар'їнського напрямку, де було понад 40 атак ворога в н.п. Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда, Запорізький напрямок хоч і гарячий, але зараз звідти менше новин про якісь успіхи противника”, – сказав речник, зауваживши, що погода дозволяє РФ переміщувати особовий склад на квадроциклах, тобто окупанти урізноманітнюють свою тактику.

Нагадаємо, Сили оборони відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки.

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