Ворог намагається забезпечити сухопутний шлях до тимчасово окупованого Криму – Генштаб

У середу, 27 квітня, окупанти продовжили наступальні дії, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та забезпечити сухопутнний коридор з окупованим Кримом.

Угруповання військ ворога ведуть наступальну операцію у Східній операційній зоні.

Основною метою їхніх дій є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення із мінометів та ствольної артилерії.

Також у Генштабі додали, що ворог здійснив невдалу спробу прориву оборони наших військ в районі Курахового.

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