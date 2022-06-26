"Ворог намагається залякати українців ракетники ударами, щоб похитнути впевненість" - Маляр

Окупанти намагаються похитнути впевненість українців у своїх силах, залякуючи ракетними ударами.

Українцям не варто боятися окупантів, тому що страх - це шлях до поразки.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

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"Ворог намагається похитнути нашу впевненість у своїх силах, залякуючи ракетними ударами. Кожен наш успішний крок буде дратувати ворога і збільшувати його агресивні випади. Але в нас не повинно бути жодного страху. Страх - це шлях до поразки. Не дозволяйте страху заходити у вашу свідомість", - написала Маляр.

Нагадаємо, у неділю, 26 червня, війська РФ завдали ракетного удару по Києву зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, які перебували в регіоні Каспійського моря. Принаймні одна людина загинула та ще п’ятеро отримали поранення, зокрема дитина, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Одна з ракет влучила у дитячий садок.

Крім того, два вибухи пролунали у Черкасах.

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