Ворог намагається заплутати ППО: у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки

У ніч проти 20 червня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed. ППО вдалося збити 32 дрони з 35, однак зафіксовані і влучання. Крім того противник застосував ракети "Іскандер-М" і С-300.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, окупанти атакували північ та південь України з аеродрому Сєща Брянської області, а також з південного напрямку – східного узбережжя Азовського моря. Саме туди доставляють дрони після того, як їх отримує Москва.

Про це Юрій Ігнат розповів в ефірі національного телемарафону.

"Атакують дрони саме звідти в нічний час, що ускладнює роботу протиповітряної оборони. Маю на увазі мобільні вогневі групи, тому що не у всіх підрозділів, які збивають ці "Шахеди" є радіолокаційна прив'язка до цілі. Мають ці дрони збиватися в більшості випадків стрілецькою зброєю, як би нам того хотілося, але доводиться застосовувати більш потужні зенітно-ракетні системи, тому що загроза від дронів доволі таки серйозна", - розповів він.

За словами речника Повітряних сил, вночі Росія запустила 35 дронів з північного та південного напрямків. Основний напрямок атаки – Київська область. Там було знищено більшість БПЛА – понад 20 "Шахедів".

"32 дрони з 35 – знищено силами та засобами Сил оборони: 30 – Повітряними силами, і ще два "Шахеди" знищено підрозділами Сухопутних військ. Крім того противник застосував ракети, які летять по балістичній траєкторії "Іскандер-М", а також С-300 – зенітні ракети, які противник застосовує по наземних цілях. У Запоріжжі це відбулось, там уточнюються наслідки. Зафіксовано влучання на Львівщині", - зазначив Юрій Ігнат.

Він зауважив, що ворог намагається заплутати протиповітряну оборону, прокладаючи заздалегідь нові маршрути по різних областях, щоб роззосередити увагу ППО.

"Щоб ми витрачали на них сили та засоби, зенітні керовані ракети. І ще це робиться для виявлення систем протиповітряної оборони", - резюмував Ігнат.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку по Україні у ніч проти 20 червня.

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