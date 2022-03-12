Ворог намагається наступати на Україну, але зазнає поразки - зведення Генштабу ЗСУ

Окупанти зазнають поразки.
Російські окупанти намагаються наступати, але на всіх напрямках зазнають поразок.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
"Зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинений на раніше досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси. Не досягнувши поставлених цілей, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
- На Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь здійснюються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях проти України на боці Росії.
- На Поліському напрямку активних дій з боку противника не зафіксовано. Після значних втрат російські окупанти проводять заходи з відновлення боєздатності та здійснюють перегрупування військ.
- На Сіверському напрямку противник здійснює інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область).
- На Слобожанському напрямку при спробі відновлення наступальних дій окупанти успіху не досягли.
- Противник закріпився в північній частині міста Ізюм, не полишає спроб щодо його захоплення.
- На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя.
- Після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до н.п. Капитолівка.
- На Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на напрямку н.п. Красна Поляна. Здійснив спробу просування в напрямку н.п. Ольгинка.
- За наявними даними, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних Сил України та втратили наступальні спроможності.
- На Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва.
З метою підтримки наступу, загарбники намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ і артилерії та протиповітряної оборони. Успіху не мали. Противник відступив у район н.п. Милове, здійснює інженерне обладнання зайнятих позицій та підтягує резерви.
Нагадаємо, у Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, яку спричинини уламки збитої російської ракети.
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