Ворог завдав удар по житлових будинках в Сумах, є загиблі: з’явилося відео наслідків

Ворог завдав удар по житлових будинках в Сумах, є загиблі: з’явилося відео наслідків

Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.

У Сумах рятувальники ліквідовували наслідки авіаудару, який ворог безжально наніс по житловому сектору.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"7 березня в м. Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що знаходяться по вул. Роменська та Спартака. О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам", - розповіли у відомстві.

Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей.

Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.

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