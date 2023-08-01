"Ворог нарощує обстріли": в ОК "Південь" розповіли про ліквідованих окупантів та знищену техніку

Окупанти навмисно вбивають українців.
Українські захисники на півдні за бойовий день знищили склад боєприпасів, 22 одиниці російської техніки окупантів та ліквідували 33 загарбників. Водночас російські терористи продовжують обстрілювати Херсон та прибережні регіони.
Про це 1 серпня в етері телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк
Гуменюк наголосили, що окупанти нарощують обстріли Херсона та прибережних регіонів.
"Ситуація залишається напруженою, ворог нарощує обстріли... По Херсону... і по інших прибрежних населених пунктах. Так, за сьогоднішню добу ворог вдався до 57 обстрілів... Це говорить про те, що їм все ж таки вдається хоч і уповільнено, але підтягувати певні ресурси. Ми продовжуємо свою роботу по знищенню цих запасів: "мінус" два склади з боєприпасами за цей бойовий день", - сказала вона.
В ОК "Південь" зазначили, за добу було ліквідовано 33 окупантів та знищено 22 одиниці військової техніки.
"Намагаючись маневрувати вздовж лівого берега і вишукуючи позиції, куди не сягне наша контрбатарейна робота, ворог знервований... Морально-психологічний дух в них занепав, але вони змушені під тиском загородзагонів, які дуже часто використовуються на лівому березі, тримати ті позиції... Вони намагаються триматися на тих позиціях, які фактично вже не є облаштованими. Вони в процесі перетворення і відновлення після тої повені. Ми продовжуємо тиснути... вони озлоблені, намагаються відстрілюватись у бік цивільного населення", - сказала Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, російська армія у вівторок, 1 серпня, обстріляла Херсон. Внаслідок атаки ворога загинув медик однієї з лікарень, де був "приліт".
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