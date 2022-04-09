Ворог наступає на Попасну та Сєверодонецьк, на Ізюмському напрямку - бої: яка ситуація у регіонах 9 квітня

Ворог наступає на Попасну та Сєверодонецьк, на Ізюмському напрямку - бої: яка ситуація у регіонах 9 квітня

Кількість жертв на залізничному вокзалі Краматорська зросла до 52 загиблих та 109 поранених.

Ніч проти 9 квітня у більшості областей України минула відносно спокійно. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

На Волині, у Закарпатті, на Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій, Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях - ніч минула спокійно.

Харків

Окупанти продовжили нічні обстріли житлових районів. По області ведуться бої в Ізюмському напрямку, успіхів РФ не має, наші ЗСУ тримають позиції. У Барвінковому та Лозовій триває евакуація населення. Триває зачистка звільнених територій в Ізюмському районі.

Луганщина

Російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Деталі щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюються. Противник продовжує наступальні дії в напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Успіху не мають.

Донеччина

Під вогнем Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк, Очеретинська громада. Є поранені практично в кожному із цих населених пунктів - інформація по їхній кількості уточнюється. Маріуполь — ситуація кардинально не змінилася. Обстріли в центрі і на півночі області. Кількість жертв на залізничному вокзалі зросла до 52 загиблих та 109 поранених.

Херсонська область

На Херсонщині постійно тривають сильні вибухи та "Гради" на околицях міста. Ситуація в області стає все критичнішою. Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань встановити наразі неможливо. За попередніми даними, лише із Херсона виїхало понад 15% людей. Із окупованих сіл — практично кожний п'ятий житель.

Кіровоградська область

Вчора ввечері близько 22:00 було влучання по об’єкту на території області. За попередньою інформацією без суттєвих наслідків, дані перевіряють.

Полтавська область

Вночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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