Ворог наступає на Запорізькому напрямку: Тарнавський заявив про 10 атак

На цьому напрямку росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки.

Російські війська 10 разів намагалися атакувати позиції ЗСУ в районі села Роботине Запорізької області. Українські захисники припиняють ці спроби та знищують ворога на околицях села.

Про це командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив 19 лютого.

Він поінформував, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" протягом 18 лютого російські окупанти завдали 26 авіаударів, провели 33 штурмові дії та влаштували 803 артобстріли.

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На Авдіївському напрямку українські війська відбили п’ять ворожих атак у районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Українські бійці закріпилися там на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби загарбників розвинути наступ.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати окупантів у районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки. Там ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Наступ РФ на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку російські війська 10 разів намагалися атакувати позиції українських військ у районі села Роботине.

"Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботиного знищується", – зазначив Тарнавський.

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Він також повідомив, що загальні втрати РФ у зоні ОСУВ "Таврія" за 18 лютого становлять:

624 бійці,

4 танки,

21 бойова бронемашина,

4 артсистеми,

7 автомобілів,

1 одиниця спецтехніки – установка розмінування УР-77, яку називають "Змій Горинич",

1 склад боєприпасів,

нейтралізовано або знищено 239 БпЛА різних типів.

Нагадаємо, 18 лютого в Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська почали наступ на Роботине на Запорізькому напрямку та, як свідчать супутникові фото, мають певне просування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пруть на трьох напрямках! Поки Україна чекає на зброю, росіяни наступають!

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