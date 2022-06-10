Ворог наступає у напрямку Воздвиженка - Роти, але зазнав втрат біля Ниркового і Миколаївки - Генштаб

На Бахмутському напрямку окупанти країни-терористки Росії активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію.
Протягом минулої доби армія Російької Федерації безуспішно намагалася наступати біля деяких населених пунктів. Втім, біля деяких - закріплюється на позиціях.
Про це повідомили 10 червня у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Підрозділи противника намагались вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Втім, українські захисники завдали ворогові вогневого ураження. Російські окупанти з втратами відійшли.
Росіяни також намагалися провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове. Загарбники РФ отримали відсіч та відійшли.
Натомість противник веде наступ у напрямку Воздвиженка - Роти. Окупанти мають частковий успіх. Ворог закріплюється на зайнятих рубежах.
Нагадаємо, розпочалася 107 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили сім атак на Донбасі, ворог безуспішно намагається взяти під контроль Сєвєродонецьк. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 червня.
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