Ворог найближчим часом спробує встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною — Генштаб

Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та військовій техніці на фронті РФ нарощує показники власного виробництва техніки, у тому числі за рахунок зниження якості продукції, а також активує укладання договорів з іншими країнами про їх постачання.

У найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями України.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив на брифінгу в Military Media Center 15 грудня.

Громов зауважив, що з огляду на успіхи українських військ на Херсонському та Харківському напрямках, воєнно-політичне керівництво РФ було вимушене внести зміни у свої оперативні плани щодо захоплення України.

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"У найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецької та Луганської областями України", - сказав представник Генштабу ЗСУ.

Громов зазначив, що для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та військовій техніці на фронті Росія нарощує показники власного виробництва техніки, у тому числі за рахунок зниження якості продукції, а також активує укладання договорів з іншими країнами про їхнє постачання.

Окрім того, за даними Генштабу, з метою пошуку додаткових джерел відновлення втрат в особовому складі підрозділів, що ведуть бойові дії на території України, у листопаді цього року російське керівництво ухвалило низку законодавчих актів, що суттєво розширюють перелік громадян, які можуть бути призвані на військову службу. У цьому контексті Олексій Громов також повідомив про чергову хвилю примусової мобілізації на тимчасово окупованій території України – у Луганській області.

Нагадаємо, у Генштабі не виключають, що Білорусь готується до війни проти України.

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