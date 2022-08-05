“Ворог не дає спокою”: окупанти обстріляли ракетами околиці Запоріжжя

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про наслідки нічного обстрілу російськими військами.
Під час повітряної тривоги, яку в ніч проти 5 серпня було оголошено майже на всій території України, російські ракети розірвалися в околицях Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, людських жертв внаслідок ракетного удару немає.
Раніше тієї ж ночі про руйнівні обстріли з боку окупантів повідомив міський голова Харкова. Також під ударом російських ракет опинилося місто Нікополь на Дніпропетровщині.
Нагадаємо, 4 серпня російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту, церкву і багатоповерхівки в Торецьку.
Читайте також: