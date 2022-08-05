Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

“Ворог не дає спокою”: окупанти обстріляли ракетами околиці Запоріжжя

Дата публікації
Перегляди
74
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про наслідки нічного обстрілу російськими військами.

Під час повітряної тривоги, яку в ніч проти 5 серпня було оголошено майже на всій території України, російські ракети розірвалися в околицях Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, людських жертв внаслідок ракетного удару немає.

Раніше тієї ж ночі про руйнівні обстріли з боку окупантів повідомив міський голова Харкова. Також під ударом російських ракет опинилося місто Нікополь на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, 4 серпня російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту, церкву і багатоповерхівки в Торецьку.

Читайте також:

Наступна публікація