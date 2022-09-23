Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог не має мотивації та віри у свої перспективи - оперативне командування "Південь"

Дата публікації
Перегляди
112
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ворог не має мотивації та віри у свої перспективи - оперативне командування "Південь"

скриншот з відео

Стала відома ситуація на півдні України.

Підсумок за 22.09.2022 повідомляє оперативне командування "Південь". 

Ситуація в зоні відповідальності на південнобузькому напрямку залишається складною, але контрольованою Силами оборони.

Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не полишає спроб облаштовувати під нашим вогневим контролем.

Нагадаємо, Жданов розповів, як Росія може отримувати зброю через Північну Корею.

Читайте також:

Російська армія не витримала і посипалась: Зеленський звернувся до росіян та українців

Російська армія не витримала і посипалась: Зеленський звернувся до росіян та українців

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
112
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація