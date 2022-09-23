Ворог не має мотивації та віри у свої перспективи - оперативне командування "Південь"

Стала відома ситуація на півдні України.
Підсумок за 22.09.2022 повідомляє оперативне командування "Південь".
Ситуація в зоні відповідальності на південнобузькому напрямку залишається складною, але контрольованою Силами оборони.
Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не полишає спроб облаштовувати під нашим вогневим контролем.
Нагадаємо, Жданов розповів, як Росія може отримувати зброю через Північну Корею.
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