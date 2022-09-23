Ворог не має мотивації та віри у свої перспективи - оперативне командування "Південь"

Підсумок за 22.09.2022 повідомляє оперативне командування "Південь".

Ситуація в зоні відповідальності на південнобузькому напрямку залишається складною, але контрольованою Силами оборони.

Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не полишає спроб облаштовувати під нашим вогневим контролем.

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Нагадаємо, Жданов розповів, як Росія може отримувати зброю через Північну Корею.

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