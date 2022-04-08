Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли на сході: які населені пункти під вогнем

Окупанти також активно застосовують реактивні системи залпового вогню.
Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури на сході України, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Про це у ранковому зведенні 8 квітня повідомив Генштаб ЗСУ.
"Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Таку діяльність зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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