Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли на сході: які населені пункти під вогнем

Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли на сході: які населені пункти під вогнем

Окупанти також активно застосовують реактивні системи залпового вогню.

Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури на сході України, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Про це у ранковому зведенні 8 квітня повідомив Генштаб ЗСУ.

"Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Таку діяльність зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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