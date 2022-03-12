Ворог не полишає наступального задуму і планує просуватися вглиб України – Маляр

Російська армія на сьогодні не контролює якісь території, а тільки тимчасово займає, наголосила заступниця міністра.

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що розв’язана Росією війна в Україні не закінчиться за один день, тож українцям треба набратися терпіння та продовжувати воювати, наближаючи перемогу.

Про це Маляр сказала у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Ворог, попри те, шо інтенсивність зараз нібито менша, все-таки не полишає наступального задуму. Ми повинні це усвідомлювати, що вони все-таки планують просуватися вглиб території. Ми зупиняємо, настільки це можливо. Але ці операції в них плануються. Тому нам потрібно зрозуміти, що це не за один день перемога буде. Нам потрібно набратися сил, терпіння, і продовжувати воювати", – пояснила заступниця міністра.

Ситуація на фронті зараз змінюється доволі динамічно, водночас російські війська наразі ніде не мають переваги, зазначила Маляр.

"По загальній ситуації в країні можна зараз сказати, що ворог не контролює якісь території, а тільки тимчасово займає. І я сподіваюся, що ми не дамо навіть маленькі частини контролювати. І треба зрозуміти, що втримати жодну українську територію ворог не зможе. Бо на сьогодні проросійських людей в нас просто не залишилося", – констатувала заступниця голови Міноборони.

Нагадаємо, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ від 12 березня, російські військові тікають з поля бою, також доводиться кидати в бій навіть своїх злочинців.