Ворог не припиняє наступу на Сході: у Генштабі пояснили, яка його мета

Ворог не припиняє наступу на Сході: у Генштабі пояснили, яка його мета

Окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Триває сімдесят третя доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у суботу, 7 травня.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 7 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 25,1 тисячі осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

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