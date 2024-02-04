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"Ворог не припиняє штурмувати": Гуменюк про тактику окупантів на лівобережжі Херсонщини

"Ворог не припиняє штурмувати": Гуменюк про тактику окупантів на лівобережжі Херсонщини

Обстріл Херсонщини

Ситуація на лівому березі Херсонщини залишається важкою.

На лівобережжі Херсонщини тривають важкі бої. Ворог не припиняє штурмових дій.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами речниці, за минулу добу ворог наважився на 5 таких спроб.

"Командири не дозволяють використовувати бронетехніку, що суперечить здоровій тактиці ведення таких штурмових дій. Вони змушені відправляти туди піші групи для стрілецьких боїв, зіткнення "очі в очі" і втрачають особовий склад", - каже речниця.

Також вона зазначила, що 54 окупанти за минулу добу в нашій зоні відповідальності більше не повернуться в стрій.

"Одна гармата, один міномет. Ми продовжуємо працювати по "недофлоту", який намагається маневрувати поміж островами, де ворог намагається розгортати спостережні пункти", - додала Гуменюк.

Раніше ми писали, що отримавши суттєві втрати у бронетехніці, російські війська активізували свою авіацію на лівобережжі Херсонської області. Ворог обстрілює правий берег, аби завадити просуванню ЗСУ на лівий берег.

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