"Ворог не припиняє штурмувати": Гуменюк про тактику окупантів на лівобережжі Херсонщини

На лівобережжі Херсонщини тривають важкі бої. Ворог не припиняє штурмових дій.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами речниці, за минулу добу ворог наважився на 5 таких спроб.

"Командири не дозволяють використовувати бронетехніку, що суперечить здоровій тактиці ведення таких штурмових дій. Вони змушені відправляти туди піші групи для стрілецьких боїв, зіткнення "очі в очі" і втрачають особовий склад", - каже речниця.

Також вона зазначила, що 54 окупанти за минулу добу в нашій зоні відповідальності більше не повернуться в стрій.

"Одна гармата, один міномет. Ми продовжуємо працювати по "недофлоту", який намагається маневрувати поміж островами, де ворог намагається розгортати спостережні пункти", - додала Гуменюк.

Раніше ми писали, що отримавши суттєві втрати у бронетехніці, російські війська активізували свою авіацію на лівобережжі Херсонської області. Ворог обстрілює правий берег, аби завадити просуванню ЗСУ на лівий берег.

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