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Ворог не шкодує ні людей, ні техніки: що відбувається на Бахмутському напрямку

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Ворог не шкодує ні людей, ні техніки: що відбувається на Бахмутському напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, начиняючи власну техніку вибухівкою.

Станом на п’ятницю, 17 листопада, російські окупанти продовжують вести активні штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Про ситуацію на цій ділянці фронту в ефірі національного телемарафону розповів начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Денис Нагорний.

За його словами, ворожі штурми відбуваються на напрямку Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. При цьому ворог зосередив основні зусилля на ударах артилерією та мінометами, тактичною і армійською авіацією, а також на застосуванні керованих авіабомб, "Ланцетів" та FPV-дронів. Також збільшилось застосування ракет з комплексів С-300 та С-400.

“Продовжуються м'ясні штурми. Це застосування тактики копачів, застосування піхоти, намагання застосувати інфільтрацію фронту. Тобто йдуть 2-3 групи легко озброєних піхотинців, які намагаються прокопати траншеї до наших позицій. За ними вже йдуть спеціально підготовлені загони штурмовиків. Використовуються загони "Шторм Z", "ахматівців", ув'язнених та малопідготовлених людей”, - розповів Денис Нагорний. 

Військовий відзначив, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, начиняючи власну техніку вибухівкою, щоб завдати якоїсь шкоди нашим силам. “Така тактика рівноцінна нулю. Вони просто неефективно використовують техніку”, - наголосив майор Нагорний. 

Також за його словами, ворог активно, хоч і не надто ефективно, застосовує FPV-дронів. "Вони діють на кількість, а не на якість. В них налагоджене промислове виробництво. Якщо ми використовуємо 20 FPV і в нас відсоток ураження 60-70%, то вони використовують 70-100 FPV, і відсоток ураження 10-15%", - пояснив Дмитро Нагорний.

Загалом військовий відзначив, що російська армія використовує застарілі зразки озброєння - гармати Д-1, М-46, а також танки та гусеничні тягачі, які застосовували в бойових умовах ще у 1940-50-х роках.

Нагадаємо, протягом двох останніх тижнів російські війська дуже щільно атакують на Бахмутському напрямку по всій лінії фронту.

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Дата публікації
Перегляди
480
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