Ворог не шкодує ні людей, ні техніки: що відбувається на Бахмутському напрямку

Станом на п’ятницю, 17 листопада, російські окупанти продовжують вести активні штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Про ситуацію на цій ділянці фронту в ефірі національного телемарафону розповів начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Денис Нагорний.

За його словами, ворожі штурми відбуваються на напрямку Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. При цьому ворог зосередив основні зусилля на ударах артилерією та мінометами, тактичною і армійською авіацією, а також на застосуванні керованих авіабомб, "Ланцетів" та FPV-дронів. Також збільшилось застосування ракет з комплексів С-300 та С-400.

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“Продовжуються м'ясні штурми. Це застосування тактики копачів, застосування піхоти, намагання застосувати інфільтрацію фронту. Тобто йдуть 2-3 групи легко озброєних піхотинців, які намагаються прокопати траншеї до наших позицій. За ними вже йдуть спеціально підготовлені загони штурмовиків. Використовуються загони "Шторм Z", "ахматівців", ув'язнених та малопідготовлених людей”, - розповів Денис Нагорний.

Військовий відзначив, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, начиняючи власну техніку вибухівкою, щоб завдати якоїсь шкоди нашим силам. “Така тактика рівноцінна нулю. Вони просто неефективно використовують техніку”, - наголосив майор Нагорний.

Також за його словами, ворог активно, хоч і не надто ефективно, застосовує FPV-дронів. "Вони діють на кількість, а не на якість. В них налагоджене промислове виробництво. Якщо ми використовуємо 20 FPV і в нас відсоток ураження 60-70%, то вони використовують 70-100 FPV, і відсоток ураження 10-15%", - пояснив Дмитро Нагорний.

Загалом військовий відзначив, що російська армія використовує застарілі зразки озброєння - гармати Д-1, М-46, а також танки та гусеничні тягачі, які застосовували в бойових умовах ще у 1940-50-х роках.

Нагадаємо, протягом двох останніх тижнів російські війська дуже щільно атакують на Бахмутському напрямку по всій лінії фронту.

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