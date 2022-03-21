"Ворог не відмовився від своєї ідеї-фікс": Веніславський назвав головну мету війни Путіна в Україні

"Ворог не відмовився від своєї ідеї-фікс": Веніславський назвав головну мету війни Путіна в Україні

Депутат Верховної Ради України впевнений, що перед окупантами стоїть завдання захопити столицю.

Член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський заявив, що головною метою розв'язаної президентом РФ війни в Україні є захоплення Києва.

За його словами, незважаючи на поточну ситуацію, очільник країни-агресорки не відмовився від поставленої перед своєю армією цілі. Путін хоче створити блокаду Києва та встановити там власний маріонетковий режим. Проте будь-які спроби взяти українську столицю приречені на провал.

"Я не думаю, що ворог відмовився від своєї ідеї-фікс - взяття Києва. Для Путіна це є головною метою. Успіхів на краю Києва ворог не має. Хоча розуміючи близькість до столиці тих позицій, які окупанти ще продовжують тимчасово займати, вони обстрілюють Київ. Зокрема, з артилерійських систем", - зазначив Веніславський в ефірі 24 каналу.

Веніславський зауважив, що ЗСУ роблять усе можливе й навіть деколи неможливе, аби усунути цю загрозу. Завдяки зусиллям української армії плани Путіна не є реалістичними.

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