Ворог не відмовляється від наступу на Київ: що відбувається у напрямку на Бровари

Ворог не відмовляється від наступу на Київ: що відбувається у напрямку на Бровари

Окупанти намагаються контролювати рубіж в районах кількох населених пунктів.

Ворог не відмовляється від наступу на Київ. У напрямку на Бровари загарбник діє силами до трьох бригад.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України 19 березня.

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"Намагається контролювати рубіж в районах населених пунктів Марковці, Заворичі, Рудня, Богданівка, Залісся, Михайлівка, Світильня, Перемога, Рудницьке, Великий Крупіль, Малий Крупіль, Петрівка. Активних дій війська окупантів не проводили.

Противник не відмовляється від проведення наступальних дій на Київ та намагається здійснити перегрупування бойових підрозділів", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, 18 березня окупанти здійснили обстріли із важкої артилерії населених пунктів Бучанщини, внаслідок обстрілів у Макарові загинули семеро мирних жителів.

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