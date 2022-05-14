"Ворог не втратив зацікавленість": Жданов прогнозує, що окупанти відновлять ракетні удари по заходу України

"Ворог не втратив зацікавленість": Жданов прогнозує, що окупанти відновлять ракетні удари по заходу України

На сьогодні російські війська не завдають ракетних ударів по західних областях України тому, що мають обмежену кількість ракет відповідної дальності. Проте окупанти можуть відновити ці удари.

Це, ймовірно, станеться тоді, коли війна в Україні перейде в затяжну окопну фазу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу "Перший Західний".

"Ні, він не втратив зацікавленість", – відповів експерт на тезу телеведучої про те, що судячи з відсутності повітряних тривог, "ворог ніби втратив зацікавленість до львівського регіону".

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"Це говорить про те, що в нього обмежена кількість ракет, які можуть дістатися до західних регіонів України. І це добре. На сьогодні ракетні удари зосереджені в основному по півдню України, а це Одеська область, Миколаївська, і – по центральних областях України – Запорізька, Криворізький район, Дніпропетровська", – розповів Жданов.

"Противник намагається порушити нашу систему забезпечення Збройних сил. Але, коли почнеться цей окопний період, про який казав пан Резніков (затяжна фаза війни – ред.), то тоді Росія може знову повернутися до західних регіонів. Їй треба буде заповнювати відсутність активних бойових дій на суходолі ось цією дистанційною війною, а саме завданням ракетних ударів", – пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, 13 травня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що починається новий етап війни – довготривала фаза.

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